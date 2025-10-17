Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Salesforce am Abend ins Minus

So entwickelt sich Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 244,35 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 244,35 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 242,17 USD nach. Bei 246,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 936.564 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 7,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,894 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

