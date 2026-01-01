DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,07 -1,5%Nas23.676 +0,9%Bitcoin83.351 ±0,0%Euro1,1608 -0,3%Öl63,54 -2,8%Gold4.616 -0,2%
Von der Leyen reagiert auf Frage nach möglicher Iran-Intervention

15.01.26 18:28 Uhr

LIMASSOL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will sich nicht direkt zu dem möglichen Szenario eines Militäreinsatzes der USA oder Israels gegen die Staatsführung im Iran äußern. "Ich kann die Aktivitäten anderer Länder nicht kommentieren. Es liegt an ihnen, zu entscheiden, was sie tun", sagte die deutsche Spitzenpolitikerin am Rande von politischen Gesprächen in Zypern in einer Pressekonferenz. Zugleich betonte sie, was im Iran geschehe, sei abscheulich. "Die Tötung junger Menschen ist eine menschliche Tragödie", sagte sie.

Von der Leyen verwies zudem darauf, dass die EU an neuen Sanktionen gegen Verantwortliche für die brutale Niederschlagung von Protesten im Iran arbeitet. Dies sollen nach ihren Angaben dabei helfen, ein Ende der derzeitigen Regierung im Iran herbeizuführen. EU-Sanktionen zeigten Wirkung und schwächten das Regime, sagte sie./aha/DP/jha