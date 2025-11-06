DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Marktkap. 44,5 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
JP Morgan Chase & Co.

Infineon Neutral

08:01 Uhr
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege am 12. November klar auf den Zielen für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Markterwartungen seien in den vergangenen drei Monaten deutlich gesunken. Erwartet werde vom Chipkonzern nun noch ein Wachstum von 7,7 Prozent - bei konstanten Währungen 11 Prozent. Deshpande geht nicht davon aus, dass die Bayern so offensiv sein werden./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,92 €		 Abst. Kursziel*:
15,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,80 €

