Infineon Aktie
Marktkap. 44,5 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege am 12. November klar auf den Zielen für das Geschäftsjahr 2026, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Markterwartungen seien in den vergangenen drei Monaten deutlich gesunken. Erwartet werde vom Chipkonzern nun noch ein Wachstum von 7,7 Prozent - bei konstanten Währungen 11 Prozent. Deshpande geht nicht davon aus, dass die Bayern so offensiv sein werden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,92 €
|Abst. Kursziel*:
15,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
