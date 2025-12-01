DAX23.684 -0,6%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.247 +0,7%
DAX aktuell

Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert

01.12.25 10:25 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verbucht kleinen Rücksetzer | finanzen.net

Der Dezember bringt für DAX-Anleger zunächst leichte Verluste mit sich. Unterdessen werden XETRA-Handelszeiten für Privantanleger ab heute deutlich ausgeweitet.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.683,8 PKT -153,0 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

Den Dezemberstart am heutigen Montag beging der DAX 0,44 Prozent niedriger bei 23.731,29 Punkten. Auch im weiteren Haupthandel zeigt sich das Aktienbarometer leichter.

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Leichter Rücksetzer erwartet

Nach zuletzt starker Erholung dürfte der DAX am ersten Dezembertag etwas schwächer performen.
Im November hatte der deutsche Leitindex zwar unter dem Strich ein halbes Prozent eingebüßt. Zwischenzeitlich waren es allerdings bereits mehr als vier Prozent gewesen. Wiederaufkommende Zinssorgen wurden zuletzt insbesondere von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine verdrängt. Einige Akteure setzen wieder auf eine späte Jahresendrally, nachdem das Rekordhoch im DAX bereits fast zwei Monate alt ist.

Handelszeiten werden verlängert

Ab dem heutigen Montag, den 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die XETRA-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden, statt zuvor von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren - diese schließen um 22.00 Uhr.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

