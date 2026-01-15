DAX 25.308 -0,2%ESt50 6.026 -0,2%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,96 +0,1%Gold 4.604 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- HSBC, Fraport, Amazon, TSMC, NORMA im Fokus
Top News
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
177,15 EUR -5,40 EUR -2,96 %
STU
164,65 CHF -5,90 CHF -3,46 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 109,96 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Richemont Hold

08:31 Uhr
Richemont Hold
Aktie in diesem Artikel
Richemont
177,15 EUR -5,40 EUR -2,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe in allen Regionen stark abgeschnitten, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem in Amerika laufe es rund, während die Erholung in China fragil sei./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Hold

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
170,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
164,65 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,90%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

08:31 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
15.01.26 Richemont Outperform Bernstein Research
15.01.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Richemont-Anlage unter der Lupe SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt zum Start ab
finanzen.net SIX-Handel SLI fällt zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester
dpa-afx Richemont-Aktie trotzdem tiefer: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen