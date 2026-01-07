DAX 25.122 +0,0%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.483 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 76.963 -1,5%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,41 +0,0%Gold 4.429 -0,6%
DAX nach Rekord tiefer -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 119,24 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
Jefferies & Company Inc.

TotalEnergies Buy

09:36 Uhr
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
53,45 EUR -1,27 EUR -2,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,86 €		 Abst. Kursziel*:
22,54%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,48%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:36 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 TotalEnergies Buy UBS AG
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Performance unter der Lupe EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
finanzen.net So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones Totalenergies verkauft Hälfte von griechischem Energieportfolio
TraderFox TotalEnergies liefert grüne Energie an Google für die Rechenzentren in Malaysia
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Benzinga Peering Into TotalEnergies SE&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Amazon, Palantir, TotalEnergies and MIND Technology
Zacks Top Research Reports for Amazon.com, Palantir & TotalEnergies
Business Times TotalEnergies sues Charge+ over sale of EV charging assets
Zacks TotalEnergies Signs 21-Year Renewable Solar Power Deal With Google
Benzinga TotalEnergies Divests Half Of Greek Wind And Solar Assets For $595 Million
reNEWS TotalEnergies sells 50% stake in Greece portfolio
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies divests 50% of a 424 MW portfolio in Greece
