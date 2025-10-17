Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle mit herben Abschlägen am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 5,3 Prozent auf 296,48 USD.

Das Papier von Oracle befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 5,3 Prozent auf 296,48 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Oracle-Aktie bis auf 295,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 303,61 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.118.996 Stück gehandelt.

Bei 345,69 USD markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Oracle-Aktie derzeit noch 16,60 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 119,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 59,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Im Vorjahr erhielten Oracle-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 307,67 USD je Oracle-Aktie an.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Oracle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Oracle-Bilanz für Q2 2026 wird am 15.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

