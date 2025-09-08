Oracle Aktie
Marktkap. 572,96 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Oracle nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Umsatz liege im Rahmen der konservativen Planung und unter der Konsensschätzung. Derweil sei das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtung (RPO) - einer Kennzahl, welche den Wert der noch nicht erfüllten, aber vertraglich zugesicherten Lieferungen und Leistungen eines Unternehmens an seine Kunden darstellt - ordentlich ausgefallen, was der Aktie einen nachbörslichen Kurssprung beschert habe./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:58 / EDT
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 195,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 241,51
|Abst. Kursziel*:
-19,26%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 321,46
|Abst. Kursziel aktuell:
-39,34%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 254,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|14:16
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
