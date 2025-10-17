Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von Oracle

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 291,61 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Oracle-Aktie in der New York-Sitzung um 6,8 Prozent auf 291,61 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Oracle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 287,60 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 303,61 USD. Zuletzt wurden via New York 2.968.632 Oracle-Aktien umgesetzt.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,55 Prozent. Bei 119,01 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 145,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 307,67 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

