Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite entwickelt sich aktuell positiv.

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,40 Prozent auf 23.521,90 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,090 Prozent leichter bei 23.407,70 Punkten in den Handel, nach 23.428,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 23.377,49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.526,17 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 22.273,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22.573,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19.764,89 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,00 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24.019,99 Punkte. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 10,80 Prozent auf 4,31 USD), FreightCar America (+ 9,85 Prozent auf 9,93 USD), Geospace Technologies (+ 7,80 Prozent auf 16,87 USD), Century Aluminum (+ 5,24 Prozent auf 39,14 USD) und inTest (+ 3,20 Prozent auf 7,10 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-5,77 Prozent auf 15,84 USD), Nissan Motor (-4,38 Prozent auf 2,51 USD), Corcept Therapeutics (-3,42 Prozent auf 82,20 USD), Cerus (-3,30 Prozent auf 2,05 USD) und Microvision (-3,13 Prozent auf 0,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.773.634 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net