DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- IBM im Fokus
Top News
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
18,88 EUR -0,22 EUR -1,15 %
STU
16,53 GBP +0,07 GBP +0,43 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 76,1 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
18,88 EUR -0,22 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Beim Kerngewinn je Aktie liege er mit seinen Schätzungen etwas über den Konsenserwartungen, schrieb Zain Ebrahim in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Pharmaherstellers für das dritte Quartal. Die von ihm erwartete Bestätigung der Jahresziele sollte die Erwartungen am Markt weitgehend stützen./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,52 £		 Abst. Kursziel*:
-15,28%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,28%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

08:01 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 GSK Neutral UBS AG
22.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
03.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

dpa-afx Flop Alector-Aktie - 50%, GSK höher: Tests an Demenzmittel nach Studienflop eingestellt Alector-Aktie - 50%, GSK höher: Tests an Demenzmittel nach Studienflop eingestellt
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Erste Schätzungen: GSK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen