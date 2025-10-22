GSK Aktie
Marktkap. 76,27 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,47 £
|Abst. Kursziel*:
-14,97%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
16,19 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,53%
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|09:11
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|16.05.25
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|GSK Halten
|DZ BANK