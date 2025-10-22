DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,21 +0,1%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.627 +0,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,23 +0,4%Gold 4.063 -1,5%
GSK Aktie

18,68 EUR -0,32 EUR -1,66 %
STU
16,19 GBP -0,28 GBP -1,67 %
LSE
Marktkap. 76,27 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

09:11 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
18,68 EUR -0,32 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Die Genehmigung für das Mittel Blenrep als nachfolgende Behandlungsoption bei Multiplem Myelom durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sei ermutigend, die dafür in Frage kommende Patientengruppe sei aber wohl kleiner als zunächst gedacht, schrieb Zain Ebrahim in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
16,47 £		 Abst. Kursziel*:
-14,97%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
16,19 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,53%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:11 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 GSK Neutral UBS AG
22.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
03.10.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
