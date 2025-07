Blenrep

Die Aktien von GSK sind im Vormittagshandel am Freitag unter Druck gekommen.

Zuletzt fiel der Wert um 6,2 Prozent auf 1.325 Pence. Er nahm damit Kurs in Richtung des bisherigen Jahrestiefs aus dem April bei etwas über 1.250 Pence.

Die GSK-Aktie reagierte damit auf das Votum eines Ausschusses der US-Zulassungsbehörde FDA. Die für Krebsmedikamente zuständigen Experten halten das Chance-Risiko-Profil des Blutkrebsmedikaments "Blenrep" für nicht gut genug. Konkret ging es dabei um eine Kombinationstherapie bei Erwachsenen mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten hatten. Damit haben sich die Hürden für eine Zulassung erheblich erhöht.

Die Analysten von Berenberg sprachen von einem Rückschlag. Die Erwartungen des Marktes an "Blenrep" seien zwar nicht allzu hoch gewesen, aber zugleich sei das Präparat einer der wenigen Kandidaten von GSK (GlaxoSmithKline) in fortgeschrittenen Zulassungsphasen. Das komme auch im Aktienkurs des britischen Pharmaunternehmens zum Ausdruck. Hierin dokumentiere sich das geringe Vertrauen der Anleger in dessen Nachschub an neuen Medikamenten.

