JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1460 Pence auf "Underweight" belassen. Der übernommene, fortgeschrittene Medikamentenkandidat Efimosfermin biete den Briten eine Wette auf einen möglicherweise 10 Milliarden US-Dollar großen Markt der Behandlung der Leberentzündung (MASH), schrieb James Gordon am Mittwochmittag. In der Einnahmefrequenz hebe man sich möglicherweise von anderen ab. In der Wirksamkeit innerhalb des FGF21-Ansatzes hinke man damit aber möglicherweise hinterher. Zudem habe man anders als Novo Nordisk auch kein GLP-1-Medikament zur Kombi-Therapie im eigenen Portfolio./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2025 / 12:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 12:28 / BST

