Deutsche Bank AG

GSK Hold

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Es sollte niemanden mehr überraschen, dass der Pharmakonzern und sein Partner iTeos ein Entwicklungsprogramm für den Einsatz des Antikörpers Belrestotug im Lungenkrebsbereich beendeten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei eher im vergangenen Jahr eine Überraschung gewesen, dass der Prozess in die dritte Studienphase ging. Für die Bemühungen von GSK zur Erneuerung der Pipeline sei es aber ein Rückschlag./tih/edh

