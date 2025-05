Entdecke die Chancen der 600%-Momentum-Strategie und maximiere Deine Renditen für die zweite Jahreshälfte 2025. Das Webinar bietet weitere exklusive Einblicke in spannende Trends sowie wertvolle Tipps von den Experten Jürgen Schmitt und Cliff Michel.

Zuversicht in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der GSK-Aktie angepasst

Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

GSK-Aktie in Rot: GSK stoppt Entwicklung von Belrestotug

GSK-Aktie wenig bewegt: GSK-Medikament in Japan für Kombitherapie zugelassen

GSK-Aktie steigt: GSK erwirbt potenzielle Leberfibrose-Behandlung in Milliardendeal

GSK-Aktie zieht an: GSK profitiert von steigendem Absatz der Krebsmedikamente

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schwächer

DAX aktuell: DAX im Plus

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Pfizer Stock Analysis: Buy, Sell, or Hold?

Bayer-Aktie wieder in Grün: EU empfiehlt längeres Behandlungsintervall mit Eylea 8mg - MAHA-Bericht der US-Regierung

Heute im Fokus

Fitch hebt Airbus-Rating auf "A". Telekom kauft umfangreiches TV-Rechtepaket. Vonovia-CEO bekräftigt Wachstumskurs sowie Ziele 2025 und 2028. Fraport-Chef kündigt bessere Pünktlichkeit im Sommer an. Banco BPM: Machtkampf zwischen Rom und UniCredit. Jefferies senkt Continental auf 'Hold'. Lenovo hält trotz US-Zöllen an Produktion in China fest.