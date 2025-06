JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1460 Pence auf "Underweight" belassen. Ein Gespräch mit einem Experten auf dem Gebiet des Multiplen Myeloms habe langfristig hohes Potenzial für Blenrep signalisiert, schrieb James Gordon in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Logistische Probleme gebe es im Klinikalltag allerdings aufgrund des Überwachungsbedarfs der Patienten durch die Augentoxizität des Mittels./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 18:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 00:15 / BST

