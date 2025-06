Vorsicht geboten

Volkswagen hat eine umfangreiche Rückrufaktion für verschiedene Fahrzeugmodelle gestartet. Betroffene sollen sich umgehend in die Werkstätten begeben.

Der Grund: Ein potenziell defekter Beifahrer-Airbag, der im Falle eines Unfalls schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen kann.

Nach Informationen der "BILD"-Zeitung sind tausende Fahrzeuge von diesem gravierenden Sicherheitsproblem betroffen. Volkswagen-Besitzerinnen und -Besitzer, deren Fahrzeuge vom Rückruf betroffen sind, wurden dringend dazu aufgefordert, den Beifahrer-Airbag umgehend abzuschalten und den Beifahrersitz nicht mehr zu benutzen.

Welche Modelle sind vom VW-Rückruf betroffen?

Der Rückruf betrifft eine Reihe gängiger VW-Modelle, darunter der VW Polo, Passat, Taigo, ID.7, ID.7 Tourer und ID.Buzz. Weltweit seien laut einem Bericht von "Auto BILD" bis zu 16.510 Fahrzeuge betroffen.

In dem Schreiben, das betroffene Fahrzeughalterinnen und -halter erhalten haben, wird eindringlich vor den Risiken gewarnt, so "BILD" weiter: Der Beifahrer-Airbag könnte eine geminderte Schutzwirkung aufweisen. Schlimmer noch, bei einer unfallbedingten Auslösung des Airbags kann das Gasgeneratorgehäuse bersten oder sich Bauteile lösen, was zu erheblichen oder tödlichen Verletzungen führen kann.

Wer ein entsprechendes Anschreiben von Volkswagen erhalten hat, sollte sich umgehend mit einem autorisierten VW-Händler in Verbindung setzen. Die notwendige Reparatur oder der Austausch des defekten Bauteils wird voraussichtlich ein bis drei Stunden in Anspruch nehmen. Die Sicherheit der Fahrzeuginsassen hat hier oberste Priorität.

