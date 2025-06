BMW-Aktie nach Insidertrade

Portfolio angepasst

Die BMW-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 02.06.2025 ein. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 30.05.2025 BMW-Papiere gekauft. Für je 78,60 EUR wurden 2.780 BMW-Papiere erstanden. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 6.466 BMW-Aktien. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,30 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 541.910.784 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 30.05.2025 statt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 2.780 Aktien zu jeweils 78,60 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net