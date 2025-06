Zukauf: Director vergrößert Depot um BMW-Aktien

Aktien wechseln den Besitzer

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Am 30.05.2025 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, sein Depot um 2.780 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 78,60 EUR je Anteilsschein. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,40 Prozent auf 78,62 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,50 Prozent im Minus bei 76,68 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 6.466 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am Markt ist BMW aktuell 45,30 Mrd. Euro wert. 541.910.784 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 30.05.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft kaufte damals 2.780 BMW-Aktien zu jeweils 78,60 EUR.

