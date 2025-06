Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die BMW-Aktie

Depot umstrukturiert

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.05.2025 bei BMW. Der Handel wurde am 02.06.2025 gemeldet. Sein Engagement in BMW ausgebaut, hat am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR abwärts. An diesem Tag wechselten summa summarum 6.466 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 45,30 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 541.910.784 Anteilsscheine.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 30.05.2025 erfasst. Bei einem Kurs von 78,60 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 2.780 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net