RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Margenausblick auf 2025 für das Kerngeschäft des Autobauers liege unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag in einer ersten Reaktion. Diese könnte allerdings konservativ sein, wie in der Branche angesichts der Unsicherheiten durch das Konjunkturumfeld und möglicher Auswirkungen von Zöllen in der laufenden Berichtssaison schon mehrfach zu beobachten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2025 / 03:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2025 / 03:23 / EDT

