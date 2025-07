Kurs der BMW

BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag fester

15.07.25 09:22 Uhr

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 84,06 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 84,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 84,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.700 BMW-Aktien. Am 19.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 33,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 88,05 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 07.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,42 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,76 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation BMW-Aktie im Minus: So bewertet Deutsche Bank AG die BMW-Aktie - Unternehmens-Chef erwartet Abkehr von striktem Verbrennerverbot Aktien von BMW, VW und Mercedes-Benz: Autowerte trotzen den Zollsorgen am Markt

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images