BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Plus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 89,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 90,90 EUR. Bei 90,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 271.653 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2025 bei 90,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 1,18 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,92 Prozent.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,86 EUR.

Am 07.05.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,42 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

