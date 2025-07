MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Berichtssaison stützt

DOW JONES--Die europäischen Börsen bauen die Gewinne bis Dienstagmittag aus. Die Diskussion über den EU-US-Handelsdeal sei schon an der Wall Street am Vorabend in den Hintergrund getreten, heißt es im Handel. Positive Nachrichten kommen aus Spanien. Die dortige Wirtschaft hat zweiten Quartal 2025 leicht an Fahrt gewonnen. Dies ist ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit für eine Volkswirtschaft der Eurozone , die sich mit höheren US-Zölle konfrontiert sieht. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gewachsen. Stützend am Markt wirken vor allem insgesamt gute Unternehmenszahlen am Dienstag.

Der DAX legt um 1,0 Prozent auf 24.210 Punkte zu und notiert damit wieder komnfortabel über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,0 Prozent. Am Devisenmarkt notiert der Euro nach dem jüngsten Schwächeanfall wenig verändert bei 1,1567 Dollar.

Philips-Zahlen kommen gut an

Philips steigen nach Geschäftsausweis um 9,9 Prozent. Überraschend ist das Umsatzwachstum von rund 1 Prozent, Analysten hatten mit 0,4 Prozent Minus gerechnet. Entsprechend liegen die Gewinnkennziffern über Erwartung, da sich auch die EBITA-Marge mit 12,4 Prozent über den Analystenprognosen von über 10 Prozent bewegt. Positiv kommen auch die Geschäftszahlen von Air Liquide (+2,7%) im Handel an. Der französische Hersteller von Industriegasen habe im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. So sei der Umsatz im Gase-Geschäft etwas höher als erwartet berichtet worden, gleichzeitig die Steuerbelastung in Frankreich etwas geringer ausgefallen, merken Händler an. Auch hat der Konzern den Jahresausblick bestätigt.

Astrazeneca ziehen in London um 2,7 Prozent an. Der britische Pharmahersteller hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Umsatztreiber waren vor allem das Onkologie- und Biopharma-Segment sowie eine hohe US-Nachfrage.

Bei Teamviewer geht es 5,4 Prozent nach oben. Das adjustierte EBITDA sei etwas höher ausgefallen dank einer besseren Marge von 44 Prozent. Überraschend positiv sei das starke Wachstum bei Enterprise von 15 Prozent im zweiten Quartal gegen Vorjahr gewesen, so eine Stimme im Handel. Auch Redcare Pharmacy legen zu - um 0,4 Prozent. Die Gesellschaft bestätigte den positiven Ausblick auf das Jahr, der bereits zum Monatsbeginn gegeben worden war.

Bei den Nebenwerten gefallen die Geschäftszahlen von Hypoport zum zweiten Quartal. Nach den am Vorabend vorgelegten Daten geht es 1,9 Prozent höher. Kräftige Kursverluste von 20 Prozent weisen Suss Microtec auf. Die Geschäftszahlen kommen schlecht an. Für eine Überraschung sorgt die deutlich gesenkte Margenprognose. Heidelberger Druckmaschinen steigt im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit dem Rüstungszulieferer Vincorion in die Branche ein - der Kurs haussiert um 36 Prozent.

Als nicht leicht zu handeln werten Händler die Geschäftszahlen von Siltronic. Zwar sei die Umsatzprognose gesenkt worden, dies resultiere aber nicht aus einer Nachfrageschwäche, sondern aus Deviseneffekten. Gleichzeitig sei das zweite Quartal deutlich besser ausgefallen mit höherer Marge und Gewinn als erwartet, der gedämpfte Jahresausblick auf Gewinne unter Vorjahr wurde wiederum aber bestätigt. Siltronic fallen um 8 Prozent.

Nachrichten aus dem Autosektor überzeugen weiter nicht

Auch bei Stellantis reagiert der Markt verschnupft mit 2,2 Prozent Minus. Der Autohersteller hat eine deutlich gedrückte Marge vermeldet und rechnet im Jahresverlauf mit einer Belastung von bis zu 1,5 Milliarden Euro durch die Trump-Zölle. Rund läuft es dagegen beim Brillenhersteller Essilorluxottica. Die Aktien legen 6,7 Prozent zu.

Die Aktien von K+S notieren nach den vorgezogenen Geschäftszahlen des Unternehmens zum zweiten Quartal 6 Prozent tiefer. K+S meldet ein EBITDA von 110 anstelle erwarteter 139 Millionen Euro. Im Segment Landwirtschaft setzte K+S 1,74 Millionen Tonnen ab nach 1,84 Millionen im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten etwas mehr erwartet. Für das laufende Jahr rechnet K+S aber weiterhin mit einem EBITDA von 560 bis 640 Millionen Euro und einem leicht positiven Cashflow - trotz eines ungünstigeren Euro-Dollar-Wechselkurses.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.388,53 +1,0% 50,95 +9,0%

Stoxx-50 4.506,86 -0,1% -5,60 +4,7%

DAX 24.210,20 +1,0% 239,84 +20,4%

MDAX 31.167,59 +0,4% 138,50 +21,3%

TecDAX 3.877,26 +0,9% 36,34 +12,4%

SDAX 17.862,84 +0,2% 33,74 +30,0%

CAC 7.882,52 +1,0% 81,64 +5,7%

SMI 11.959,58 +0,4% 44,63 +2,7%

ATX 4.565,63 +0,1% 6,70 +24,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 19:30 % YTD

EUR/USD 1,1546 -0,4% 1,1591 1,1593 +11,9%

EUR/JPY 171,69 -0,3% 172,19 172,16 +5,7%

EUR/CHF 0,9311 +0,0% 0,9309 0,9307 -0,8%

EUR/GBP 0,8660 -0,2% 0,8676 0,8674 +4,8%

USD/JPY 148,70 +0,1% 148,56 148,51 -5,5%

GBP/USD 1,3334 -0,2% 1,3361 1,3367 +6,7%

USD/CNY 7,1534 +0,1% 7,1460 7,1584 -0,9%

USD/CNH 7,1819 +0,0% 7,1818 7,1826 -2,1%

AUS/USD 0,6502 -0,3% 0,6524 0,6514 +5,4%

Bitcoin/USD 118.468,95 +0,3% 118.119,45 117.837,25 +24,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,73 66,71 +0,0% 0,02 -7,0%

Brent/ICE 70,03 70,04 -0,0% -0,01 -7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.317,11 3.311,12 +0,2% 5,99 +26,1%

Silber 33,00 32,94 +0,2% 0,06 +18,1%

Platin 1.209,19 1.202,72 +0,5% 6,47 +37,3%

Kupfer 5,60 5,60 0% 0,00 +42,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

