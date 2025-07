MÄRKTE ASIEN/Handelsoptimismus trägt Börsen weiter

DOW JONES--Die positive Stimmung nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan hält am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten mehrheitlich an. Die Hoffnung ist groß, dass bis zum Ende der Zollfrist am 1. August weitere Abkommen mit anderen Handelspartnern der USA folgen werden. Dabei könnte die Vereinbarung mit Japan und einem 15-prozentigen US-Importzoll als Blaupause dienen, so die Hoffnungen des Marktes. Berichte deuten auf ein mögliches Handelsabkommen der USA mit der EU hin, auch wenn aus Europa eher zweifelnde Stimmen kommen. Das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan stärke die Risikostimmung, urteilt NAB-Analyst Tapas Strickland.

Wenig Hilfestellung für die Marktstimmung liefern die Geschäftsausweise der US-Technologiekonzerne Alphabet, IBM und Tesla. Während Tesla und IBM nicht überzeugen, findet Alphabet das Wohlwollen der Anleger. Doch die zum Teil hausgemachten Probleme der Unternehmen lassen sich kaum auf den Gesamtmarkt übertragen.

In Japan steigt der Nikkei-225 nach der Vortagesrally um weitere 1,6 Prozent auf 41.812 Punkte. Die Euphorie über das Handelsabkommen zwischen den USA und Japan trägt die Kurse weiter nach oben. Die Aktivität des japanischen Privatsektors expandiert zu Beginn des dritten Quartals weiter, doch die Zollangst lastet weiterhin, wie der Einkaufsmanagerindex von S&P Global nahelegt. Titel aus den Bereich Schwerindustrie und Bankenwesen führen die Liste der Gewinner an. Mitsubishi Heavy Industries legen um 4,9 Prozent zu - Mizuho Financial gewinnen 3,9 Prozent. Weniger Unterstützung für den japanischen Aktienmarkt liefert der zum US-Dollar steigende Yen. Belastet wird der Greenback von steigendem Druck der US-Regierung auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell, nachdem US-Handelsminister Howard Lutnick im den Rücktritt nahegelegt hat.

In China hoffen Anleger auf ein US-Abkommen mit dem Land, der HSI in Hongkong klettert um 0,6 Prozent. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai-Composite um 0,5 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 sinkt nach den Vortagesaufschlägen um 0,3 Prozent. Macquarie fielen nach schwachen Quartalszahlen um 4,8 Prozent, der CFO wird Ende 2025 zurücktreten. Fortescue meldete einen Anstieg der jährlichen Eisenerzlieferungen und die Annullierung von Projekten für grünen Wasserstoff in den USA und Australien, der Kurs legte um 4,2 Prozent zu.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.707,30 -0,3% +6,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.812,04 +1,6% -0,3% 08:30

Kospi (Seoul) 3.188,04 +0,1% +32,9% 08:30

Shanghai-Comp. 3.599,44 +0,5% +6,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.688,87 +0,6% +25,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:38 % YTD

EUR/USD 1,1776 0,0 1,1770 1,1732 +13,5%

EUR/JPY 171,92 -0,3 172,41 172,59 +5,8%

EUR/GBP 0,8672 0,0 0,8668 0,8672 +4,9%

GBP/USD 1,3579 -0,0 1,3581 1,3529 +8,1%

USD/JPY 145,99 -0,3 146,47 147,11 -6,8%

USD/KRW 1.365,85 -0,7 1.374,82 1.378,61 -6,4%

USD/CNY 7,1294 -0,0 7,1300 7,1360 -0,9%

USD/CNH 7,1477 -0,1 7,1520 7,1621 -2,3%

USD/HKD 7,8494 0,0 7,8489 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6617 0,3 0,6598 0,6569 +5,9%

NZD/USD 0,6052 0,1 0,6043 0,6018 +7,1%

BTC/USD 118.196,45 0,0 118.148,45 118.885,25 +26,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.384,08 3.383,89 +0,0% +0,19 +30,8%

Silber 33,17 33,41 -0,7% -0,24 +20,0%

Platin 1.205,05 1.203,06 +0,2% +1,99 +40,6%

Kupfer 5,80 5,80 0% 0,00 +39,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 00:53 ET (04:53 GMT)