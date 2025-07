dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 25.07.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Trendwende bei Puma braucht Zeit - Aktienkurs bricht ein

HERZOGENAURACH - Der neue Puma-Chef (PUMA SE) Arthur Hoeld versetzt der zuletzt bei Anlegern aufgekeimten Hoffnung auf eine Geschäftserholung einen kräftigen Dämpfer. Er strich die Jahresziele zusammen. Das Unternehmen leidet unter einer schwachen Nachfrage, die unter anderem mit den globalen US-Zollstreitigkeiten zusammenhängt, aber auch hausgemachte Ursachen hat. Die Jahresziele 2025 wurden zusammengestrichen. 2025 gebe es einen "Reset" und 2026 werde ein Übergangsjahr, sagte der erst seit Anfang Juli amtierende Hoeld am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Aktienkurs brach ein.

ROUNDUP 2: VW kappt Ziele wegen US-Zöllen und schwachen Nobelmarken - Kursplus

WOLFSBURG - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern (Volkswagen (VW) vz) erwartet im laufenden Jahr wegen der US-Zölle und auch wegen des schwachen Abschneidens seiner teuren Marken Porsche und Audi deutlich weniger Gewinn. Der aktuell gute Lauf bei den noch margenschwächeren Elektroautos kostet ebenfalls Profitabilität. Auch beim Erlös macht Konzernchef Oliver Blume Abstriche. US-Präsident Donald Trump stellte er im Fall eines eigenen Zoll-Deals hohe Investitionen in Aussicht. Die Aktie der Wolfsburger fiel am Freitag zunächst deutlich, drehte mit der Erleichterung von Anlegern aber schließlich ins Plus.

ROUNDUP 2: Gewinnrückgang bei LVMH - Aktie legt dennoch deutlich zu

PARIS - Eine schwächere Nachfrage bei Spirituosen und Mode hat dem Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) im ersten Halbjahr einen Erlös- und Gewinnrückgang eingebrockt. So sank der Umsatz um 4 Prozent auf 39,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Das seit einiger Zeit unter Druck stehende Papier des EuroStoxx-50-Schwergewichts (EuroStoxx 50) drehte nach einem schwachen Start schnell ins Plus und lag am Vormittag mit einem Plus von rund drei Prozent an der Spitze des Eurozonen-Leitindex.

ROUNDUP: Hella rechnet mit anhaltend schwierigem Umfeld - Aktie gibt nach

LIPPSTADT - Der Scheinwerferhersteller Hella (HELLA GmbHCo) rechnet wegen des schwierigen Umfelds weiter mit einem Umsatzrückgang in diesem Jahr. "Das erste Halbjahr ist bislang sehr solide für uns verlaufen. Allerdings sehen wir nach wie vor hohe Unsicherheiten im Automobilumfeld und rechnen auch mittelfristig nicht mit einer weitreichenden Markterholung", sagte Konzernchef Bernard Schäferbarthold bei der Vorlage der Halbjahreszahlen am Freitag in Lippstadt.

ROUNDUP: Deutsche Börse legt zu und bestätigt Ziele - Aktie setzt Korrektur fort

FRANKFURT - Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal dank einer anhaltenden Nachfrage nach europäischen Anlagemöglichkeiten infolge der US-Zollpollitik zugelegt. Infolgedessen seien die Bewertungen deutscher und europäischer Aktien und Fonds gestiegen. Von diesem Trend hätten vor allem der Handel sowie die nachgelagerte Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren profitiert. Zudem wurde die Prognose bestätigt. Die Aktie verlor am Freitag dennoch an Wert und setzte damit ihre seit Anfang Mai anhaltende Korrektur fort.

ROUNDUP: VW-Tochter Traton senkt Jahresziele deutlich - Aktienkurs sackt ab

MÜNCHEN - Die VW (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugholding Traton Group (TRATON) bekommt das schwache Umfeld für Nutzfahrzeuge in den USA zu spüren. Auch deshalb gibt es spürbare Abstriche beim Jahresausblick. So dürfte die um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnismarge 2025 bei 6,0 bis 7,0 Prozent landen, teilte der MDAX-Konzern am späten Donnerstagabend mit. Bisher war das Unternehmen von 7,5 bis 8,5 Prozent ausgegangen. Die Aktie fiel am Freitag deutlich zurück.

Italienischer Öl- und Gaskonzern Eni verdient mehr als erwartet

SAN DONATO MILANESE - Die gesunkenen Ölpreise haben den italienischen Energiekonzern Eni im zweiten Quartal stark belastet - allerdings nicht so stark wie von Experten erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei um ein Viertel auf 1,13 Milliarden Euro gefallen, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Öl- und Gaskonzern am Freitag in San Donato Milanese mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Da sich der Konzern aber rechtzeitig, unter anderem durch geringere Investitionen, auf die niedrigeren Ölpreise eingestellt hat, rechnet er jetzt mit einem höheren Finanzmittelzufluss als zuletzt. Das Unternehmen bestätigte zudem die Ausschüttungspläne für die Aktionäre.

ROUNDUP: Intel gibt Pläne für Fabrik in Magdeburg auf

SANTA CLARA - Der kriselnde Chipkonzern Intel hat die milliardenschweren Pläne für eine Fabrik in Magdeburg aufgegeben. Intel werde künftig Kapazitäten nur noch ausbauen, wenn es dafür genug Nachfrage von Kunden gebe, sagte Firmenchef Lip-Bu Tan. Dieser "neuen Ausgaben-Disziplin" wird auch der geplante Standort in Polen zum Opfer fallen. Zudem läuft der nächste Stellenabbau .

Musks Starlink für mehr als zwei Stunden ausgefallen

AUSTIN - Elon Musks Satelliten-Kommunikationsdienst Starlink ist für rund zweieinhalb Stunden weitgehend ausgefallen. Überall auf der Welt berichteten Kunden von Störungen. Auslöser seien Software-Probleme im Netzwerk gewesen, wie ein Manager der Betreiberfirma SpaceX mitteilte.

