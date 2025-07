BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 83,70 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 83,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 83,20 EUR. Bei 83,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 499.151 Stück gehandelt.

Bei 92,38 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 9,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 62,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,97 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 07.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33,76 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,77 EUR im Jahr 2025 aus.

