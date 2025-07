Mercedes-Benz erwartet wegen US-Zöllen weniger Marge

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) rechnet nach dem Zollkompromiss der EU und den USA mit einer geringeren Ertragskraft als bisher in diesem Jahr. Vorstandschef Ola Källenius geht in der wichtigen Pkw-Sparte nun von 4 bis 6 Prozent bereinigter Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aus, wie der DAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bevor die Stuttgarter Ende April wegen der Zollunsicherheiten ihren Ausblick aussetzten, hatten 5 bis 7 Prozent Marge im Raum gestanden. Analysten hatten zuletzt gut 5 Prozent auf dem Zettel, vergangenes Jahr lag die Kennzahl bei 8,1 Prozent. Auch in der Lieferwagen-Sparte sehen die Aussichten nun mauer aus.

Der Umsatz im Gesamtkonzern sowie der Absatz von Pkw dürften gegenüber dem Vorjahr deutlich fallen, hieß es weiter. Vor den Zollerhöhungen hatte Mercedes zunächst einen leichten Erlösrückgang prognostiziert./men