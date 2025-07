Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Handelsgespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas in Stockholm sind zunächst ohne Ergebnis geblieben. Die zweitägigen Verhandlungen seien konstruktiv geführt worden, sagten Finanzminister Bessent und der Handelsbeauftragte Greer. Sie informierten nun Präsident Trump, der die endgültige Entscheidung über eine Verlängerung der Zollpause mit Peking zu treffen habe. Ohne eine Verlängerung würden die gegen China verhängten US-Zölle wieder bei 34 Prozent liegen, oder auf einem Niveau, das der Präsident festlege, sagte Bessent. Die Zollpause endet am 12. August.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Nach mehr als drei Jahrzehnten könnten erstmals wieder zwei Gouverneure der US-Notenbank eine abweichende Meinung zu einem Zinsbeschluss haben. Fed-Gouverneur Christopher Waller und die Chefin für Bankenaufsicht Michelle Bowman - beide von Präsident Donald Trump ernannt - haben öffentlich erklärt, dass sie eine Zinssenkung unterstützten. Der Offenmarktausschuss dürfte aber nach allgemeiner Erwartung den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen, insbesondere nachdem die Inflation im Juni auf 2,7 Prozent gestiegen ist, was zum Teil auf die Zollpolitik von Präsident Donald Trump zurückzuführen ist. Es sei zwar selten, dass Fed-Gouverneure mit dem Fed-Chef brächen, aber gegen Ende der Amtszeit eines Chairman komme dies häufiger vor, sagt Vincent Reinhart, Chefökonom von BNY Investments und ehemaliger Fed-Ökonom.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (07:30; 10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 6.150 +6% 5.822

Bruttomarge 51,7 -- 50,8

Betriebsergebnis 523 +51% 346

Operative Marge 8,5 -- 5,9

Ergebnis vor Steuern 490 +61% 304

Ergebnis nach Steuern* 366 +73% 211

Ergebnis je Aktie* 1,96 +80% 1,09

* aus fortgeführten Geschäften

AIRBUS (17:45; 18:30 PK)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 15.780 -1% 18 15.995

EBIT bereinigt 1.469 +80% 18 814

EBIT 1.445 +71% 18 847

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.069 +365% 18 230

Ergebnis je Aktie 1,47 +407% 18 0,29

Freier Cashflow* -105 -- 18 1.262

*vor Kundenfinanzierungen

PORSCHE AG (08:00; 09:00 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das ersten Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1H 1H25 ggVj Zahl 1H24

Umsatz 17.913 -8% 8 19.457

Operatives Ergebnis 1.010 -67% 7 3.061

Operative Umsatzrendite 5,6 -- -- 15,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 580 -73% 7 2.153

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,52 -78% 3 2,37

Netto-Cashflow Automobile 147 -87% 3 1.117

SYMRISE (07:30; 10:00 PK)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1H 1H25 ggVj Zahl 1H24

Umsatz 2.597 +1% 14 2.565

Organisches Wachstum 4,2 -- 13 11,5

EBITDA 552 +4% 14 530

EBITDA-Marge 21,2 -- 14 20,7

EBIT 393 +7% 11 366

Ergebnis nach Steuern 262 +9% 11 239

Ergebnis je Aktie 1,87 +9% 11 1,71

AUTO1 (07:30; 14:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 1.805 +19% 7 1.518

EBITDA bereinigt 37 +77% 6 21

EBITDA-Marge bereinigt 2,0 -- 7 1,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 14 -- 6 -5,1

Ergebnis je Aktie 0,04 -- 3 k.A.

KION (15:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Auftragseingang 3.069 +16% 20 2.640

Umsatz 2.759 -4% 21 2.877

EBIT bereinigt 196 -11% 21 220

EBIT-Marge bereinigt 7,1 -- 21 7,7

Ergebnis nach Steuern/Dritten 71 +4% 16 68

Ergebnis je Aktie 0,54 +4% 16 0,52

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1H (08:30 Analystenkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H (14:00 Analysten- und

Pressekonferenz)

07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1H

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 2Q

08:15 GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

09:00 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Ergebnis 1H

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

Im Tagesverlauf

- DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Ergebnis (nach Börsenschluss) 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: +0,1% gg Vq

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Juni

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,9% gg Vm

- FR

08:45 FR/Privater Verbrauch Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

HVPI

PROGNOSE: +2,5% gg Vj

zuvor: +2,3% gg Vj

- DE

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

1. Quartal: +0,4% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE : +0,2% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj

1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,7% gg Vj

- EU

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj

Index Wirtschaftsstimmung Juli

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 94,5

zuvor: 94,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -11,0

zuvor: -12,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -14,7

Vorbschätzung: -14,7

zuvor: -15,3

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +64.000 Stellen

zuvor: -33.000 Stellen

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

1Q: -0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

1Q: +3,8% gg Vq

- CA

15:45 Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,75%

zuvor: 2,75%

- US

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 4,25% bis 4,50%

zuvor: 4,25% bis 4,50%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.339,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.414,00 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.499,25 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 40.682,82 +0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 25.415,94 -0,4%

Schanghai-Comp. 3.628,53 +0,5%

Dienstag:

DAX 24.217,37 +1,0%

DAX-Future 24.316,00 +1,2%

XDAX 24.235,61 +0,1%

MDAX 31.174,76 +0,5%

TecDAX 3.890,90 +1,3%

SDAX 17.777,87 -0,3%

Euro-Stoxx-50 5.379,20 +0,8%

Stoxx-50 4.515,85 +0,1%

Dow-Jones 44.632,99 -0,5%

S&P-500 6.370,86 -0,3%

Nasdaq Composite 21.098,29 -0,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

July 30, 2025 01:38 ET (05:38 GMT)