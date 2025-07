Mercedes legt Zahlen für zweites Quartal vor

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) präsentiert am Mittwoch (7.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Beobachter erwarten auch Aussagen zu den Folgen der US-Zölle auf das Geschäft der Stuttgarter. Das Management um Vorstandschef Ola Källenius hatte im Frühjahr angesichts der Zoll-Unsicherheiten seine Prognose für das laufende Jahr vorläufig ausgesetzt.

Wer­bung Wer­bung

Nach früheren Angaben von Finanzchef Harald Wilhelm könnte die Zollpolitik den Gewinn des Unternehmens erheblich schmälern. Bereits im ersten Quartal war das Ergebnis des DAX-Konzerns um knapp 43 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro abgesackt. Um die Profitabilität und den Absatz in den nächsten Jahren zu steigern, hatte der Vorstand im Februar auch ein Sparprogramm ausgerufen.

Mercedes-Benz hat - wie bereits bekannt - in der ersten Jahreshälfte erneut weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt steht für Pkw und Vans ein Minus von acht Prozent auf 1,08 Millionen Fahrzeuge zu Buche. Dämpfer musste der Autobauer unter anderem in China und den USA sowie bei teuren Modellen und E-Autos hinnehmen.

Auch Porsche legt Zahlen vor

Am Mittwoch (8.00 Uhr) veröffentlicht auch der Sportwagenbauer Porsche - ebenfalls mit Sitz in Stuttgart - seine Quartalszahlen. Der operative Gewinn der VW (Volkswagen (VW) vz)-Tochter war von April bis Juni in den Keller gerauscht. Im Autogeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - verdienten die Zuffenhausener, wie bereits bekannt, nur noch 154 Millionen Euro nach rund 1,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Das ist ein Minus von knapp 91 Prozent. Am Mittwoch wird unter anderem das Netto-Ergebnis erwartet./jwe/DP/jha