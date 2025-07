MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der europäische Nutzfahrzeugmarkt hat ein schwieriges erstes Halbjahr hinter sich. Laut Acea sanken die Absätze von Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 13,2 Prozent zum Vorjahr. Die drei größten Märkte Deutschland, Frankreich und Großbritannien trugen zu dem Rückgang bei. In Deutschland sackten die Verkäufe um 12,0 Prozent ab. Bei mittleren und schweren Lkw sah es nicht besser aus. Der Absatz schwerer Lkw ab 16 Tonnen ging in der ersten Jahreshälfte um 14 Prozent zurück. In Deutschland betrug der Rückgang knapp 27 Prozent.

BASF

BERICHTET*

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 15.769 -2% 16.111

EBITDA vor Sondereffekten 1.772 -9% 1.957

EBITDA 1.475 -- 1.563

EBIT vor Sondereffekten 810 -16% 969

EBIT 494 -4% 516

Ergebnis vor Steuern 316 -- 398

Ergebnis nach Steuern/Dritten 79 -82% 430

Free Cashflow 108 -77% 470

Ergebnis je Aktie 0,09 -- 0,48

* Das Unternehmen gab bereits vorab am 11. Juli

Eckdaten bekannt

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet:

- EBITDA vor Sondereffekten: zwischen 7,3 und 7,7 Mrd Euro

(zuvor: zwischen 8,0 und 8,4 Mrd Euro)

- Free Cashflow: weiterhin zwischen 0,4 und 0,8 Mrd Euro

- CO2-Emissionen zwischen 16,7 und 17,7 Millionen Tonnen

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro;

MERCEDES-BENZ

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Umsatz 33.153 -9,8% 33.654 -8,4% 36.743

EBIT 1.273 -68% 2.058 -49% 4.037

EBIT bereinigt 1.988 -51% 2.035 -50% 4.049

Ergebnis nach Steuern 957 -69% 1.468 +8,0% 3.062

Ergebnis nach Steuern/Dritten 915 -70% 1.375 -54% 3.016

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,95 -68% 1,48 -50% 2,95

Umsatz Cars 24.162 -11% 24.543 -10% 27.170

EBIT bereinigt Cars 1.228 -56% 1.199 -57% 2.763

bereinigte Umsatzrendite Cars 5,1 -- 4,9 -- 10,2

Umsatz Vans 4.237 -11% 4.331 -9,3% 4.774

EBIT bereinigt Vans 441 -47% 426 -49% 834

bereinigte Umsatzrendite Vans 10,4 -- 9,8 -- 17,5

Umsatz Mobility 6.248 -1,6% 6.331 -0,3% 6.347

EBIT bereinigt Mobility 290 +7,0% 281 +3,5% 271

bereinigte Eigenkapitalren. Mobility 8,9 -- -- 8,4

Free Cashflow Industriegeschäft 1.865 +14% 584 -64% 1.629

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet nun:

Mercedes-Benz Group:

- Umsatz: deutlich unter dem Vorjahresniveau,

erwartet wird ein geringerer Absatz bei Mercedes-Benz Cars

und Mercedes-Benz Vans (bisher: leicht unter Vorjahreswert)

- EBIT: weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau

- Free Cashflow des Industriegeschäfts: weiterhin deutlich

unter dem Vorjahresniveau

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Renditen in Prozent;

SIEMENS HEALTHINEERS

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24/25 ggVj 3Q24/25 ggVj 3Q23/24

Umsatz 5.662 +4% 5.639 +4% 5.423

Vergleichbares Umsatzwachstum 7,6 -- 5,8 -- 4,3

EBIT bereinigt 953 +16% 889 +8% 825

EBIT-Marge bereinigt 16,8 -- 15,7 -- 15,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 552 +18% 499 +6% 469

Ergebnis je Aktie 0,49 +17% 0,44 +5% 0,42

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,64 +23% 0,53 +2% 0,52

AUSBLICK 2024/25 - das Unternehmen erwartet nun:

- ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 5,5% und (bisher: 5% und 6%)

- bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,30 und 2,45 Euro (bisher: zwischen 2,20 und 2,50 Euro )

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent;

KRONES

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj 2Q25 ggVj 2Q24

Auftragseingang 1.295 -1% -- -- 1.310

Umsatz 1.317 +1% 1.372 +5% 1.309

EBITDA 139 +6% 145 +11% 131

EBITDA-Marge 10,6 -- 10,5 -- 10,0

Ergebnis nach Steuern 70 +1% 77 +11% 69

Ergebnis je Aktie 2,21 +1% 2,42 +11% 2,19

AUSBLICK 2025 - das Unternehmen erwartet weiterhin:

- Umsatzwachstum: 7% bis 9%

- EBITDA-Marge: 10,2% bis 10,8%

- ROCE (Return on Capital Employed): 18% bis 20%

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

KERING

hat im zweiten Quartal einen Umsatzeinbruch von 18 Prozent zum Vorjahr auf 3,7 Milliarden Euro erlitten. Analysten hatten mit knapp 3,8 Milliarden gerechnet. Bei der Kernmarke Gucci sackten die Erlöse auf vergleichbarer Basis wie von Analysten erwartet um 25 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro ab. Auf Halbjahressicht verzeichnete Kering einen Umsatzrückgang um 16 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn fiel um 39 Prozent. Bei Gucci allein betrug das Minus 59 Prozent. Der Nettogewinn des Gesamtkonzerns betrug im Halbjahr 474 Millionen Euro nach 878 Millionen im Vorjahreszeitraum.

LOGITECH

hat im ersten Quartal von einer soliden Nachfrage profitiert. Der Schweizer Hersteller von Peripheriegeräten steigerte Umsatz und Gewinn. Für das laufende Quartal wird eine weitgehend stabile Entwicklung erwartet. Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal um 5 Prozent auf 1,15 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge erreichte 41,7 Prozent, 110 Basispunkte weniger als im Vorjahr. Das operative Ergebnis stieg um 6 Prozent auf 162 Millionen Euro. Bereinigt betrug es 202 Millionen Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 Dollar, ein Plus von 7 Prozent zum Vorjahr.

L'OREAL

hat dank einer leichten Erholung in China und Nordamerika im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg verzeichnet und erfüllte die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg wechselkursbereinigt um 3 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal betrug der Anstieg 2,4 Prozent. Der Nettogewinn ging im Halbjahr auf 3,37 von 3,66 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn stieg um 3,1 Prozent auf 4,74 Milliarden Euro.

UBS

hat ihren Gewinn im zweiten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Die UBS verdiente unter dem Strich 2,4 Milliarden US-Dollar nach 1,14 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem von der Bank selbst veröffentlichten Konsens mit knapp über 2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Erträge lagen bei gut 12 Milliarden Dollar nach 11,9 Milliarden im Vorjahr.

July 30, 2025 01:38 ET (05:38 GMT)