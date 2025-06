Directors' Dealings bei BMW: Führungskraft kauft zu

Eigengeschäft von Führungskraft

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 30.05.2025 informiert. BMW meldete den Insiderdeal am 02.06.2025. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 30.05.2025 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 2.780 Aktien für je 78,60 EUR. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR nach. Letztlich wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 45,30 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 541.910.784 Papiere.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 30.05.2025 einen Insidertrade abgeschlossen. Bei einem Kurs von 78,60 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 2.780 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net