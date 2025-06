Insidertrade bei BMW ausgemacht: So reagiert die Aktie

Portfolio geändert

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Am 30.05.2025 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 02.06.2025 bekannt gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 30.05.2025 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 1,50 Prozent im Minus bei 76,68 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,30 Mrd. Euro. Derzeit sind 541.910.784 Aktien handelbar.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 30.05.2025 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 78,60 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 2.780 Anteile.

Redaktion finanzen.net