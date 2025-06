Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die BMW-Aktie

Insidertrade im Blick

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 30.05.2025 bei BMW. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.06.2025. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan griff am 30.05.2025 bei BMW-Aktien zu. 2.780 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 78,60 EUR gekauft. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,50Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Im Handel wurden an diesem Tag 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,30 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 541.910.784 Papiere.

Bereits am 30.05.2025 wurde eine Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan ausgemacht. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 2.780 Papiere zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net