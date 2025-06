Führungskraft greift bei BMW-Aktien zu

Eigengeschäft von Führungskraft

Directors' Dealings brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

Am 30.05.2025 tätigte bei BMW eine Führungskraft ein Eigengeschäft. BMW meldete den Insiderdeal am 02.06.2025. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 30.05.2025 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.780 Aktien zum Preis von jeweils 78,60 EUR den Besitzer. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,50Prozent auf 76,68 EUR abwärts. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 6.466 Stück gehandelt. BMW wird derzeit am Markt mit 45,30 Mrd. Euro bewertet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 541.910.784.

Schon am 30.05.2025 stellte Nedeljkovic, Dr. Milan Anteile zum Kauf. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net