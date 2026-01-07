DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Saint-Gobain Aktie

81,12 EUR -2,62 EUR -3,13 %
STU
80,96 EUR -5,12 EUR -5,95 %
GVIE
Marktkap. 40,95 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Sell

11:36 Uhr
Saint-Gobain Sell
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
81,12 EUR -2,62 EUR -3,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 78 Euro gesenkt. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Verkaufsempfehlung für Saint-Gobain reflektiere seine negativeren Einschätzungen zum Bau privater Häuser und Wohnungen in der EU und den USA sowie zum gewerblichen Baugeschäft in der EU und den daraus resultierenden Gewinneinbußen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Sell

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
77,95 €		 Abst. Kursziel*:
0,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:36 Saint-Gobain Sell UBS AG
12.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

