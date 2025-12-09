DAX24.133 +0,4%Est505.717 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,26 -1,5%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.775 -0,1%Euro1,1636 ±-0,0%Öl62,55 +0,1%Gold4.203 +0,3%
Warten auf Fed: DAX fester -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Goldman Sachs Group Inc. gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy
Fed wirft Schatten voraus: DAX-Anleger wagen sich vor US-Leitzinsentscheid aus der Deckung
MÄRKTE EUROPA/DAX dank Rüstung gesucht - Thyssenkrupp unter Druck

09.12.25 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
97,20 EUR 0,16 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
5,11 EUR -0,11 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
24,40 EUR -0,60 EUR -2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
73,90 EUR 3,00 EUR 4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JOST Werke AG
52,80 EUR 4,75 EUR 9,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
22,20 EUR 0,76 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
49,60 EUR 1,48 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.647,00 EUR 29,00 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Saab AB Registered Shs -B-
47,30 EUR 1,49 EUR 3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
118,05 EUR 0,50 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
233,90 EUR 7,30 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
8,74 EUR -0,74 EUR -7,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo AB (B)
26,54 EUR -0,35 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volvo Car AB Registered Shs -B-
3,13 EUR -0,03 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit unterschiedlichen Vorzeichen zeigen sich Europas Börsen am Dienstagmittag. Während der DAX dank starker Rüstungswerte und hier Rheinmetall um 0,3 Prozent auf 24.120 Punkte zulegt, gibt der Eurostoxx-50 leicht um 0,2 Prozent auf 5.713 Zähler ab. Den DAX stützt auch leichter Konjunkturoptimismus: Die deutschen Exporte sind im Oktober zum Vormonat zwar nur minimal um 0,1 Prozent gestiegen. Dabei wurden aber Exportrückgänge in die USA und China durch Zuwächse nach Europa ausgeglichen. "Dies macht Hoffnung, dass der Gegenwind vom Außenhandel auch in den kommenden Monaten nicht ganz so stark sein wird wie dies angesichts der Friktionen im Welthandel zu befürchten war", so die Commerzbank.

Warten auf US-Zentralbank

Ansonsten sind die Märkte im Wartemodus vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Eine Senkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht. Allerdings dürfte es eine größere Zahl an Abweichlern geben. Denn viele bessere US-Arbeitsmarktdaten wie jüngst die Job-Komponente im ISM-Index hatten keine Notwendigkeit von geldpolitischen Lockerungen signalisiert. Mit Interesse wird daher am Nachmittag auf die Jolts-Daten geblickt, die über die offenen Stellen in den USA berichten. Sollte deren Zahl zurückgehen, betonte dies einen starken US-Arbeitsmarkt.

Rüstung wieder gesucht

Wieder gesucht sind Rüstungswerte in Europa dank einer Studie von Morgan Stanley. Der Sektor ist mit 1 Prozent Plus derzeit Tagesgewinner in Europa. Die Analysten sehen eine kräftige saisonale Erholung des Sektors, sie verweisen zudem auf die Entwicklungen in der Ukraine, in der Zwischenzeit wieder attraktive Bewertungen und die neue "National Security Strategy" der USA. Diese mache deutlich, dass Europa eine größere Verantwortung für die eigene Verteidigung tragen müsse. Rheinmetall gewinnen 4 Prozent, Hensoldt 5,8 Prozent, Leonardo, Saab, Kongsberg und Thales je die 3 Prozent

Thyssenkrupp von schwachem Ausblick belastet

Thyssenkrupp brechen nach Zahlenausweis um 9,2 Prozent ein. Das bereinigte EBIT ist im vierten Quartal laut Jefferies zwar 19 Prozent über den Erwartungen ausgefallen, was allerdings vor allem auf Kostensenkungen und nicht eine Markterholung zurückzuführen sei. Belastend wirkt der Ausblick 2025/26. Die Gewinnerwartung von maximal 900 Millionen Euro liegt deutlich unter der Konsensschätzung von 920 Millionen Euro.

Bei BMW zeigen sich 0,2 Prozent leichter. Milan Nedeljkovic wurde zum neuen CEO ernannt. Dies sei eine gute Entscheidung, urteilen die Analysten von Bernstein. Damit werde einer der Hauptarchitekten der Neue-Klasse-Familie das Unternehmen leiten. Die Neue Klasse stelle den größten Sprung dar, den BMW jemals bei Investitionen und Technologie vollzogen habe. Volvo fallen im Autosektor um 3 Prozent. Die Deutsche Bank hat den Titel abgestuft und ihre Kaufempfehlung zurückgezogen.

Trotz einer Platzierung gewinnen Jost Werke 2 Prozent auf 52,10 Euro. Großaktionär Peter Möhrle Holding hat sich von rund 1,5 Millionen Aktien getrennt. Laut Handel wurden die Stücke zu 48,50 Euro platziert. Dazu sorgen auch US-Spekulanten für Bewegung: So steigen Siemens Energy 1 Prozent nach einem Bericht der Financial Times. Danach soll der aktivistische Investor Ananym Capital eine große Position aufgebaut haben und eine Abspaltung des Windenergiegeschäfts fordern.

Bei Gerresheimer geht es nur 0,1 Prozent höher, Morpheus Research soll eine Short-Position aufgebaut haben. Evotec fallen um 7,4 Prozent. Im Handel wird auf einen Bloomberg-Artikel verwiesen, demzufolge Novo Nordisk ihre Beteiligung an Evotec reduzieren wolle.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.713,16 -0,2% -12,43 +16,9%

Stoxx-50 4.801,75 -0,2% -11,88 +11,7%

DAX 24.120,07 +0,3% 74,06 +20,8%

MDAX 29.648,16 -0,1% -16,92 +15,9%

TecDAX 3.583,34 +0,0% 1,36 +4,8%

SDAX 16.821,27 -0,3% -57,73 +23,1%

CAC 8.057,57 -0,6% -50,86 +9,9%

SMI 12.933,58 -0,4% -47,84 +11,9%

ATX 5.115,15 +0,3% 15,47 +39,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,1638 +0,0% 1,1636 1,1625 +12,4%

EUR/JPY 181,95 +0,3% 181,42 181,16 +11,4%

EUR/CHF 0,9384 -0,1% 0,9389 0,9389 +0,1%

EUR/GBP 0,8737 +0,0% 0,8735 0,8729 +5,6%

USD/JPY 156,35 +0,3% 155,92 155,84 -0,9%

GBP/USD 1,3320 -0,0% 1,3320 1,3316 +6,5%

USD/CNY 7,0767 -0,0% 7,0802 7,0807 -1,8%

USD/CNH 7,0646 -0,1% 7,0708 7,0725 -3,6%

AUS/USD 0,6639 +0,3% 0,6621 0,6620 +7,1%

Bitcoin/USD 90.622,10 -0,3% 90.857,15 90.077,65 -4,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,04 58,88 +0,3% 0,16 -18,3%

Brent/ICE 62,66 62,49 +0,3% 0,17 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.205,53 4.188,70 +0,4% 16,83 +59,7%

Silber 58,68 58,16 +0,9% 0,52 +101,4%

Platin 1.419,49 1.419,30 +0,0% 0,19 +61,7%

Kupfer 5,29 5,36 -1,4% -0,08 +28,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 08:00 ET (13:00 GMT)

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
13:46thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
10:16thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:36thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:16thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:36thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:46thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

