DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.856 +2,6%Bitcoin77.015 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,35 +1,3%Gold4.118 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Wechselkurs nicht besorgniserregend EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Wechselkurs nicht besorgniserregend
Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trader-Interview mit Michael Flender: Nvidia, Tesla, Xpeng, On Holdung & Siemens Energy

24.11.25 20:05 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

In dieser Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Michael Flender ausgewählte Aktien mit Fokus auf technische Signale und Saisonalität.

Nvidia zeigt trotz Volatilität Wachstumspotenzial dank hoher KI-Chip-Nachfrage. Tesla bleibt führend in Elektromobilität, kämpft aber mit personellen und Quartalsproblemen, während Zukunftsprojekte Vertrauen stützen. Xpeng wächst stark im chinesischen E-Mobility-Markt mit Fokus auf Autonomie. On Holding überzeugt durch dynamisches Wachstum im Sportmarkt. Siemens Energy profitiert von der Elektrifizierungswelle, stabilem Auftragsbestand und einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm.

Nvidia – KI-Chip-Pionier mit ungebrochenem Nachfrageboom und spannendem Wachstumspotenzial in der Hochtechnologie.
LSX: NVIDIA bei LSX
LS: NVIDIA bei LS

Tesla – Führender Elektromobilitäts-Anbieter mit innovativem Portfolio, aktuell mit Herausforderungen, aber aussichtsreichen Zukunftsprojekten.
LSX: Tesla bei LSX
LS: Tesla bei LS

Xpeng – Chinesischer Innovator für smarte Mobilität und autonomes Fahren mit starker Ausrichtung auf Technologie und Wachstum.
LSX: Xpeng bei LSX
LS: Xpeng bei LS

On Holding – Schweizer Sportspezialist mit hoher Dynamik und globaler Expansion – technologisch und markenstrategisch hervorragend aufgestellt.
LSX: On Holding bei LSX
LS: On Holding bei LS

Siemens Energy – Starker Wachstumstreiber der Energiewende mit führender Technologie, steigendem Auftragseingang und solider Quartalsbilanz.
LSX: Siemens Energy bei LSX
LS: Siemens Energy bei LS



Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen