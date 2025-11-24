Trader-Interview mit Michael Flender: Nvidia, Tesla, Xpeng, On Holdung & Siemens Energy
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
In dieser Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Michael Flender ausgewählte Aktien mit Fokus auf technische Signale und Saisonalität.
Nvidia zeigt trotz Volatilität Wachstumspotenzial dank hoher KI-Chip-Nachfrage. Tesla bleibt führend in Elektromobilität, kämpft aber mit personellen und Quartalsproblemen, während Zukunftsprojekte Vertrauen stützen. Xpeng wächst stark im chinesischen E-Mobility-Markt mit Fokus auf Autonomie. On Holding überzeugt durch dynamisches Wachstum im Sportmarkt. Siemens Energy profitiert von der Elektrifizierungswelle, stabilem Auftragsbestand und einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm.
Nvidia – KI-Chip-Pionier mit ungebrochenem Nachfrageboom und spannendem Wachstumspotenzial in der Hochtechnologie.
Tesla – Führender Elektromobilitäts-Anbieter mit innovativem Portfolio, aktuell mit Herausforderungen, aber aussichtsreichen Zukunftsprojekten.
Xpeng – Chinesischer Innovator für smarte Mobilität und autonomes Fahren mit starker Ausrichtung auf Technologie und Wachstum.
On Holding – Schweizer Sportspezialist mit hoher Dynamik und globaler Expansion – technologisch und markenstrategisch hervorragend aufgestellt.
Siemens Energy – Starker Wachstumstreiber der Energiewende mit führender Technologie, steigendem Auftragseingang und solider Quartalsbilanz.
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
