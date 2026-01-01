DAX25.232 -0,5%Est506.004 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,72 -0,2%Nas23.495 -0,2%Bitcoin81.479 -1,0%Euro1,1592 -0,1%Öl64,44 +0,9%Gold4.571 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen leicht im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP Henkel-Aktie höher: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Aktien New York: Wenig verändert und richtungslos

16.01.26 16:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.494,8 PKT -35,2 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag im frühen Handel nicht allzu viel getan. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49.374 Punkte. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 6.949 Zähler nach oben.

Wer­bung

Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 stieg um 0,2 Prozent auf 25.602 Punkte. Dies signalisiert eine Wochenbilanz von rund minus 0,6 Prozent. Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den anderen beiden Leitindizes liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück./edh/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:27Milliardenschwerer Deal: Apple scheitert und setzt auf Googles KI
16:10Aktien New York: Wenig verändert und richtungslos
15:59Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Freitagshandels im Plus
15:45Nvidia and Eli Lilly Are Partnering on a $1 Billion Lab. Here's What Investors Need to Know.
15:30Wall Street Bulls Look Optimistic About Strategy (MSTR): Should You Buy?
15:30Brokers Suggest Investing in Intuitive Surgical (ISRG): Read This Before Placing a Bet
15:24US-Marktupdate: Chipwerte im Aufwind
15:24US-Marktupdate: Chipwerte im Aufwind
mehr