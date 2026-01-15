MÄRKTE USA/Börse gut behauptet erwartet - Technologiewerte weiter gesucht

DOW JONES--Zum Wochenausklang zeichnen sich an den US-Börsen erneut kleine Kursgewinne ab. Der Future auf den S&P-500 liegt vorbörslich 0,2 Prozent im Plus. Der Nasdaq-Future legt um 0,6 Prozent zu, erneut gestützt von Zahlen und Ausblick des taiwanischen Chipauftragsfertigers TSMC. Die optimistischen Erwartungen des Unternehmens haben die Furcht vor einer KI-Blase vorerst zerstreut.

Wer­bung Wer­bung

Etwas gebremst werden könnten die Kurse von der geopolitischen Lage. Am Vortag hatte die Aussage von US-Präsident Trump, dass die Spannungen im Iran nachließen, zwar die Anleger an den Aktienmärkten etwas beruhigt und die Ölpreise auf Talfahrt geschickt, doch schwelt der Konflikt um Grönland weiter. Einige Nato-Mitglieder haben Soldaten auf die zu Dänemark gehörende Insel entsandt, auf die Trump Anspruch erhebt. Der Präsident argumentiert, dass die USA aus Gründen der nationalen Sicherheit Grönland kontrollieren müsse, weil es andernfalls China oder Russland täten.

An der Börse sind erneut Aktien mit Bezug zu TSMC oder zum Thema KI gesucht. Dazu gehört Nvidia, für die TSMC Chips fertigt. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 0,7 Prozent. Advanced Micro Devices (AMD) legen um 2,2 Prozent zu und Broadcom um 1 Prozent. Micron verteuern sich um 4,7 Prozent, nachdem TSMC-Co-CEO Mark Liu Aktien des Speicherchipherstellers gekauft hat. In den Blick rückten nun die anstehenden Quartalsergebnisse der Branchenunternehmen, merkt Swissquote an. Für die Anleger stünden nach wie vor Bedenken wegen zirkulärer Geschäftsmodelle, Verschuldung und verzögerter Renditen von Investitionen im Vordergrund.

Die Bilanzsaison legt am Freitag eine Pause ein. Zu den wenigen Unternehmen, die Zahlen veröffentlicht haben, gehört der Logistiker J.B. Hunt Transport. Die Aktie fällt vorbörslich um 5,3 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Umsatzrückgang aufgrund eines niedrigeren Frachtkaufkommens im transkontinentalen Geschäft gemeldet hat.

Wer­bung Wer­bung

Konjunkturseitig werden die Daten zur US-Industrieproduktion im Dezember veröffentlicht. Ferner stehen Auftritte einiger Vertreter der US-Notenbank auf der Agenda, die Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve geben könnten.

Der Dollar kommt nach seinem Anstieg vom Vortag leicht zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen dagegen leicht nach oben, was Marktteilnehmer mit nachlassender Zinssenkungsfantasie erklären. Mehrere Vertreter der US-Notenbank hatten sich jüngst gegen eine Zinssenkung im laufenden Monat ausgesprochen. Die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,20 Prozent.

Die Ölpreise tendieren in einer Gegenbewegung auf die Talfahrt vom Donnerstag nunmehr fester. Die Preise waren unter Druck geraten, nachdem Präsident Trump die Möglichkeit eines bevorstehenden US-Militärschlags gegen Iran heruntergespielt hatte. Beobachter sprachen vom Auspreisen einer Risikoprämie, die weiter schrumpfen dürfte, je mehr Zeit ohne ein militärisches Eingreifen vergehe. Dann dürfte wieder die Befürchtung eines Überangebots in den Vordergrund treten.

Wer­bung Wer­bung

Der Goldpreis zeigt sich nach seinem jüngsten Höhenflug etwas leichter. Auch hier verweisen Marktteilnehmer auf entweichende Zinssenkungsfantasie. Am Donnerstag hatten Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gezeigt, dass die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt besser ist als angenommen.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1619 +0,1% 1,1608 1,1606 -1,2%

EUR/JPY 183,66 -0,3% 184,14 183,95 -0,0%

EUR/CHF 0,9313 -0,1% 0,9326 0,9321 +0,2%

EUR/GBP 0,8669 -0,1% 0,8676 0,8668 -0,5%

USD/JPY 158,07 -0,4% 158,63 158,50 +1,2%

GBP/USD 1,3403 +0,2% 1,3379 1,3389 -0,7%

USD/CNY 7,0048 +0,1% 7,0005 7,0007 -0,4%

USD/CNH 6,9651 +0,0% 6,9633 6,9620 -0,2%

AUS/USD 0,6696 -0,0% 0,6699 0,6708 +0,4%

Bitcoin/USD 95.421,80 -0,2% 95.598,20 96.390,70 +8,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,80 59,19 +1,0% 0,61 +8,4%

Brent/ICE 64,44 63,76 +1,1% 0,68 +4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.598,09 4.616,95 -0,4% -18,87 +6,9%

Silber 88,40 92,42 -4,3% -4,01 +29,6%

Platin 1.981,54 2.079,07 -4,7% -97,53 +18,6%

Kupfer 5,81 5,99 -3,1% -0,19 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 08:48 ET (13:48 GMT)