GNW-News: Bundesliga-Legende Stefan Kießling besucht LumenHaus auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

Bundesliga-Legende Stefan Kießling besucht LumenHaus auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025
DÜSSELDORF, Germany, Dec. 04, 2025
(https://www.lumenhaus.de/) sorgte am ersten Messetag der Solar Solutions
Düsseldorf 2025 für große Aufmerksamkeit. Das Unternehmen präsentierte sein
mehrfach ausgezeichnetes All-in-One Home Energy System sowie das neueste, mit
Emotion-AI erweiterte Home Energy Management System (HEMS). Ein besonderes
Highlight des Tages war der Besuch der Bundesliga-Legende Stefan Kießling, der
aus erster Hand erlebte, wie KI - als "Kundenzentrierte Intelligenz" - die
Energieversorgung im privaten Haushalt verändert.
(vlnr: Adrian Bühler (LumenHaus Marketing Director), Stefan Kießling, Dr. Dai
Wang (LumenHaus Co-Founder))
Das weiterentwickelte LumenHaus HEMS nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um
das Verhalten im Haushalt, die PV-Erzeugung und Wetterprognosen zu analysieren.
So entstehen personalisierte Energiestrategien, die Kosten senken und die
Energieunabhängigkeit erhöhen. Der neue Smart-Eco-Modus kombiniert dynamische
Stromtarife mit Deep-Learning-Vorhersagen, um Strombezug und Verbrauch im
Tagesverlauf optimal zu steuern - und so Haushalten zu ermöglichen, bis zu 96 %
Stromkosten einzusparen.
Die KI-Assistenz Lumi unterstützt nun natürliche Sprachinteraktionen und
ermöglicht eine intuitive Steuerung alltäglicher Szenarien - von der
Wärmepumpeneinstellung über das Planen des Elektroauto-Ladens bis hin zur
Diagnose von Systemmeldungen. Gemeinsam bieten der Smart-Eco-Modus und Lumi
eines der intelligentesten und benutzerfreundlichsten Energieerlebnisse für
Nutzer auf dem deutschen Markt.
Kießling zog Parallelen zwischen Entscheidungsfindung im Fußball und KI-
gestützter Energieoptimierung und bezeichnete den Smart-Eco-Modus als
?Spielmacher auf dem Feld", der das Heimsystem jederzeit in Topform hält. Als
offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen verbindet LumenHaus
weiterhin intelligente Energie mit Gemeinschaft, Innovation und Alltag.
Die Messe markierte zudem ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit von LumenHaus
mit Installationsbetrieben. Das Unternehmen stellte erweiterte
Partnerschaftsprogramme für die Installation von Solar, Stromspeichern und
Wärmepumpen vor - inklusive technischer Onboarding-Prozesse, Marketing-Support
und vollständig integrierter Service-Workflows. LumenHaus lud weitere
Installateure ein, Teil des Ökosystems zu werden und gemeinsam mit der Marke zu
wachsen, während Deutschlands Energiewende weiter Fahrt aufnimmt.
Im Rahmen der Solar Solutions Düsseldorf 2025 präsentierte LumenHaus zusätzliche
Vorteile des Partnerschaftsprogramms für Installateure: attraktive
Projektanreize, strukturierte Produktschulungen sowie durchgängige operative
Unterstützung. Ziel der Initiative ist es, Installationsbetrieben einen
effizienteren Weg für mehr Wachstum zu ermöglichen - ganz nach dem Motto:?Work
Smart, Not Hard!"
Mit Blick auf die fortschreitende Transformation der Energieversorgung bleibt
LumenHaus seinem Anspruch treu, intelligente, zuverlässige und
zukunftsorientierte Energielösungen für Zuhause zu liefern. Geleitet von den
Kernwerten "Intelligence, Commitment und Legacy" möchte das Unternehmen
langfristige smarte Energie-Erlebnisse bieten, die Familien in ganz Deutschland
unterstützen und zu einer nachhaltigeren Energielandschaft beitragen.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac23dd77-e82f-46b1-ac52-
dccae4e60a19/de
suri.song@lumenhaus.com