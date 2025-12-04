GNW-News: Bundesliga-Legende Stefan Kießling besucht LumenHaus auf der Solar Solutions Düsseldorf 2025

^DÜSSELDORF, Germany, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LumenHaus

(https://www.lumenhaus.de/) sorgte am ersten Messetag der Solar Solutions

Düsseldorf 2025 für große Aufmerksamkeit. Das Unternehmen präsentierte sein

mehrfach ausgezeichnetes All-in-One Home Energy System sowie das neueste, mit

Emotion-AI erweiterte Home Energy Management System (HEMS). Ein besonderes

Highlight des Tages war der Besuch der Bundesliga-Legende Stefan Kießling, der

aus erster Hand erlebte, wie KI - als "Kundenzentrierte Intelligenz" - die

Energieversorgung im privaten Haushalt verändert.

(vlnr: Adrian Bühler (LumenHaus Marketing Director), Stefan Kießling, Dr. Dai

Wang (LumenHaus Co-Founder))

Das weiterentwickelte LumenHaus HEMS nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um

das Verhalten im Haushalt, die PV-Erzeugung und Wetterprognosen zu analysieren.

So entstehen personalisierte Energiestrategien, die Kosten senken und die

Energieunabhängigkeit erhöhen. Der neue Smart-Eco-Modus kombiniert dynamische

Stromtarife mit Deep-Learning-Vorhersagen, um Strombezug und Verbrauch im

Tagesverlauf optimal zu steuern - und so Haushalten zu ermöglichen, bis zu 96 %

Stromkosten einzusparen.

Die KI-Assistenz Lumi unterstützt nun natürliche Sprachinteraktionen und

ermöglicht eine intuitive Steuerung alltäglicher Szenarien - von der

Wärmepumpeneinstellung über das Planen des Elektroauto -Ladens bis hin zur

Diagnose von Systemmeldungen. Gemeinsam bieten der Smart-Eco-Modus und Lumi

eines der intelligentesten und benutzerfreundlichsten Energieerlebnisse für

Nutzer auf dem deutschen Markt.

Kießling zog Parallelen zwischen Entscheidungsfindung im Fußball und KI-

gestützter Energieoptimierung und bezeichnete den Smart-Eco-Modus als

?Spielmacher auf dem Feld", der das Heimsystem jederzeit in Topform hält. Als

offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen verbindet LumenHaus

weiterhin intelligente Energie mit Gemeinschaft, Innovation und Alltag.

Die Messe markierte zudem ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit von LumenHaus

mit Installationsbetrieben. Das Unternehmen stellte erweiterte

Partnerschaftsprogramme für die Installation von Solar, Stromspeichern und

Wärmepumpen vor - inklusive technischer Onboarding-Prozesse, Marketing-Support

und vollständig integrierter Service-Workflows. LumenHaus lud weitere

Installateure ein, Teil des Ökosystems zu werden und gemeinsam mit der Marke zu

wachsen, während Deutschlands Energiewende weiter Fahrt aufnimmt.

Im Rahmen der Solar Solutions Düsseldorf 2025 präsentierte LumenHaus zusätzliche

Vorteile des Partnerschaftsprogramms für Installateure: attraktive

Projektanreize, strukturierte Produktschulungen sowie durchgängige operative

Unterstützung. Ziel der Initiative ist es, Installationsbetrieben einen

effizienteren Weg für mehr Wachstum zu ermöglichen - ganz nach dem Motto:?Work

Smart, Not Hard!"

Mit Blick auf die fortschreitende Transformation der Energieversorgung bleibt

LumenHaus seinem Anspruch treu, intelligente, zuverlässige und

zukunftsorientierte Energielösungen für Zuhause zu liefern. Geleitet von den

Kernwerten "Intelligence, Commitment und Legacy" möchte das Unternehmen

langfristige smarte Energie-Erlebnisse bieten, die Familien in ganz Deutschland

unterstützen und zu einer nachhaltigeren Energielandschaft beitragen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac23dd77-e82f-46b1-ac52-

dccae4e60a19/de

Contact: suri.song@lumenhaus.comÂ°