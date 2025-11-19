NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag im Plus

NEL ASA im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 0,203 EUR.

Um 12:01 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 0,203 EUR. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,203 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,199 EUR. Bisher wurden via Tradegate 732.204 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,334 EUR) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,159 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 18,338 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 303,37 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 365,90 Mio. NOK umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie belaufen.

