NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,199 EUR abwärts.
Um 16:00 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,199 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 0,197 EUR. Bei 0,199 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.507.026 NEL ASA-Aktien den Besitzer.
Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,334 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,873 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 16,491 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 3,24 NOK angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 29.10.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 365,90 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 303,37 Mio. NOK.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte NEL ASA am 04.03.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,290 NOK je Aktie aus.
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
