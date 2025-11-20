DAX23.507 +1,5%Est505.623 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.133 +2,5%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1525 -0,1%Öl64,34 +1,1%Gold4.085 +0,2%
NEL ASA im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

20.11.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 0,201 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NEL ASA
0,21 EUR 0,01 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:01 Uhr 0,8 Prozent auf 0,201 EUR. In der Spitze legte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,206 EUR zu. Bei 0,200 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 1.466.381 Stück.

Bei einem Wert von 0,334 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,451 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 07.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,166 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,198 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,24 NOK.

NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,09 Prozent auf 303,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 365,90 Mio. NOK umgesetzt.

Die NEL ASA-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,290 NOK je NEL ASA-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Analysen zu NEL ASA

DatumRatingAnalyst
30.09.2025NEL ASA HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
12.03.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
14.01.2025NEL ASA Market-PerformBernstein Research
13.01.2025NEL ASA Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
16.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
15.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
01.10.2024NEL ASA BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2024NEL ASA OutperformRBC Capital Markets
