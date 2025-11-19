DAX23.201 +0,1%Est505.522 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Notierung im Fokus

NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochvormittag im Aufwind

19.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,201 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 09:17 Uhr 0,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,201 EUR. Bei 0,199 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 250.273 NEL ASA-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 0,334 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,119 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,166 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,363 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 3,24 NOK.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK im Vergleich zu 365,90 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,290 NOK je Aktie in den NEL ASA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

