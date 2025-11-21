NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag im Minus
Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 0,197 EUR.
Die NEL ASA-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 0,197 EUR abwärts. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,197 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,205 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 818.223 NEL ASA-Aktien umgesetzt.
Bei 0,334 EUR markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 69,924 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit Abgaben von 15,471 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,24 NOK je NEL ASA-Aktie an.
NEL ASA ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 NOK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 NOK je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 303,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 365,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,290 NOK ausweisen wird.
Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
