AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

54,92 EUR +0,96 EUR +1,78 %
STU
54,06 EUR +0,20 EUR +0,37 %
GVIE
Marktkap. 106,22 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

18:16 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Verpackungs von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei letztlich eine Art zurückgekaufter Schulden, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal steigere die Ergebnisse, das aber auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,06 €		 Abst. Kursziel*:
51,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,31%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

18:16 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
12:16 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Dow Jones Milliarden-Deal AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft AB InBev-Aktie schwächer: Minderheitsanteil an US-Dosenwerken zurückgekauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx AB InBev-Aktie in Rot: Edeka und Beck's-Brauer legen Preisstreit bei
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Experten empfehlen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) im Dezember mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren angefallen
Zacks AB InBev Bolsters Position With Premiumization and Digital Expansion
Zacks Do Options Traders Know Something About AB InBev Stock We Don't?
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen