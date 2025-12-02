DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
Top News
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren! Société Générale Zertifikate jetzt auch auf Instagram - Jetzt folgen und immer up-to-date bleiben. Mehr erfahren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
52,36 EUR -0,18 EUR -0,34 %
STU
48,96 CHF -0,29 CHF -0,59 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 102,94 Mrd. EUR

KGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ASUV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN BE0974293251

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BUDFF

Jefferies & Company Inc.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

09:36 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
52,36 EUR -0,18 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die ergänzende Übernahme von BeatBox signalisiere ein weiteres Verschwimmen der Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein, schrieb Edward Mundy am Sonntag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,32 €		 Abst. Kursziel*:
22,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,23%
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

09:36 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
28.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
26.11.25 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient
WH SelfInvest Anheuser-Busch InBev Aktienanalyse – eine der größten Brauereigruppen weltweit im Check
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie angepasst
Benzinga Corona Maker AB InBev Shrugs Off Slower Volumes With Profit Beat And Major Buyback Push
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks AB InBev Q3 Earnings Preview: Will Pricing Offset Volume Pressures?
Zacks Countdown to Anheuser-Busch Inbev (BUD) Q3 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $7.4M in Los Angeles Brewery to Drive Local Economic Growth & Fuel Production of Michelob ULTRA
Business Times Netflix signs co-marketing deal with AB InBev to promote TV shows and beer
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
PR Newswire Anheuser-Busch Investing $9.2M in Cartersville, GA Brewery to Drive Local Economic Growth & Meet Increased Demand for Michelob ULTRA - the #1 Fastest-Growing Beer in the U.S.
RSS Feed
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zu myNews hinzufügen