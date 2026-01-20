Diageo Aktie
Marktkap. 41,44 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwaches Geschäft in den USA und in China dürfte die Volumina etwas gebremst haben, während der Spirituosenhersteller in Europa besser vorangekommen sein sollte, schrieb Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Briten./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
