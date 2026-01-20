JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

19:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwaches Geschäft in den USA und in China dürfte die Volumina etwas gebremst haben, während der Spirituosenhersteller in Europa besser vorangekommen sein sollte, schrieb Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Briten./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com