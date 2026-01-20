DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.445 +0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.002 +0,2%Bitcoin 75.431 +0,2%Euro 1,1698 -0,2%Öl 65,27 +2,0%Gold 4.849 +1,8%
Diageo Aktie

19,20 EUR +0,30 EUR +1,59 %
STU
17,66 CHF +0,49 CHF +2,87 %
BRX
Marktkap. 41,44 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

19:36 Uhr
Diageo plc
19,20 EUR 0,30 EUR 1,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Ein schwaches Geschäft in den USA und in China dürfte die Volumina etwas gebremst haben, während der Spirituosenhersteller in Europa besser vorangekommen sein sollte, schrieb Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht der Briten./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

19:36 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag tiefer
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 liegt im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor einem Jahr angefallen
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan&#39;s Asahi
Financial Times Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal
Zacks Bear of the Day: Diageo (DEO)
